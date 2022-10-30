【港股追蹤】港股上周再穿底刷13年半新低 避險板塊全綫跑出

港股上周兩度穿底，市場氣氛差至極點，恒指收報14863點，一周累計下挫1,348點，相比美股連日向上，道指上試33000點，港股表現真的失禮街坊。眼見市弱，醒目錢識得走位避開地雷，埋計睇，上周避險板塊相對醒神，金礦股平均上漲3.7%，本地公用股平均升2.4%。

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細分看，金股全綫逆市升，以招金（01818）最標青，上周漲11%，山東黃金（01787）、紫金（02899）和中國黃金（02099）各升逾1%。至於本地公用股，長江基建（01038）最醒，累升8%，中電（00002）、電能實業（00006）分別升3.1%和6%。

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上周最失威要內地火電股，多隻股份連續急挫兩日，跌幅閒閒地兩成以上。大唐發電（00991）居然一周暴挫4成，公司第三季蝕6.4億元人民幣，主要受累高煤價。華能國際（00902）、華電國際（01071）及中國電力（02380）各挫兩成多。

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撰文：林衛