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【行業點睇】內房趁「雙11」出奇招清貨 減價以外仲有乜計？

股樓投資 14:01 2022/10/30

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據內地報道，國內房企為捉緊第四季的窗口期「跑數」，紛紛在「雙11」各出奇謀發動營銷攻勢。中指研究院浙江分院常務副總經理高院生表示，中國房地產市場利好政策還在進一步釋放，很多地方在第四季可能還會有更多的寬鬆政策推出，很多房企將會全力抓住這個營銷窗口。

【同場加映】溫股知新：系統性風險上升 以守為攻先至醒

其中，禹洲集團（01628）發布，在集團全國39城、180盤開啟「雙11搶房節」。據了解，該公司推出的優惠包括專屬秒殺房源、限時購房折扣等，還推出了「僅需0.01元即可購買『11.11寵粉券』」等活動。同時，旭輝集團（00884）也推出了「雙11」預售活動，具體包括南昌旭輝中心、重慶鉑悅濱江、蘇州鉑悅春和萬像等在售項目。

【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁

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然而，單單折扣未必有足夠啅頭。有報道指，某些房企實行「認購指定一口價房源送一輛五菱宏光MINIEV汽車、一年物業費、一年車位使用權等」。另有房企採用「佣金前置」的方式促銷，即預先向分銷方支付一筆款項，賣出一套房再結算一套房的佣金，以提升地產經紀促銷的動力。

【同場加映】青姐話：跌市莫估底 揸Cash最實際

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撰文：林衛

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經濟 中國 旭輝控股集團（00884） 禹洲集團（01628） 地產

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