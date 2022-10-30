【中國出口】中國繼電熱毯及熱水袋後 新取暖神器歐洲熱賣

歐洲能源危機未緩解，能源價格令居民生活百上加斤，加上嚴冬即至，人們不得不尋找成本相對低廉的禦寒物品，求捱過寒冷的冬季。據報道，愈來愈多歐洲家庭向中國尋求大量熱水袋、電熱毯等「取暖神器」，而最近國產的保暖衣物更在歐洲熱賣。

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報道指，被稱為「全球小商品之都」的中國義烏至少有80萬個熱水袋銷往歐洲。此外，電熱毯也是歐洲的搶手商品。自法國經濟部長Bruno Le Maire在社交平台上稱：「不會再看到我打領帶，而會看到我穿高領毛衣。」此話一出，令高領毛衣成為法國乃至歐洲居民的禦寒首選。

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中國毛衣工廠表示，自歐洲出現能源危機後，不少貿易公司前來諮詢保暖衣物訂單，甚至有工廠在2、3個月內銷量高達數十萬。另根據義烏海關數據統計，今年首8個月，義烏出口保暖用品，包含空調、熱水器、電熱毯等銷售額達1.9億元人民幣，較去年同期增長41.6%。

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撰文：林衛