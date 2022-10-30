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【主權基金】全球最大主權基金股票佔比近七成 挪威主權基金連蝕三季

股樓投資 13:08 2022/10/30

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全球最大的挪威主權基金周五（28日）表示，基金截至9月的3個月回報為-4.4%，連續第三個季度錄得虧損，主要受利率上揚、高通脹和俄烏戰爭的影響，基金投資的股票、固定收益和未上市的房地產投資均呈負回報。

【同場加映】溫股知新：系統性風險上升 以守為攻先至醒

作為主要的石油和天然氣生產國，挪威明顯受惠高能源價格，但基金在應對全球股票和債券市場的下跌，同樣難逃一劫。挪威央行旗下負責監管該基金的挪威央行投資管理機構（Norges Bank Investment Management）表示，這回報相當於損失了4,490億元挪威克朗，折合約440億美元。

【延伸閱讀】中美角力：中聯通、太平洋網絡等中資電訊 被美國納入國家安全威脅名單，請按【見下頁

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資料顯示，挪威主權基金被稱為石油基金，因其將該國的石油收入用於投資，亦為世界上最大的主權財富基金，擁有1.2萬美元的資產。截至9月底，基金有近70%投資於股票，近30%投資於固定收益產品，約3%投資於私人房地產，0.1%投資於私人可再生能源基礎設施。

【同場加映】青姐話：跌市莫估底 揸Cash最實際

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撰文：林衛

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主權基金 石油 經濟 挪威

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