【外資點睇】人民幣貶值降資產吸引力 中國債券呈資金流出

人民幣「破7」後，䀆管人民銀行出招企圖干預匯市，但面對美元超強勢，美元兌人民幣輾轉下試7.2水平，也逐漸影響到人民幣資產的吸引力。根據官方數據，外資在9月加快拋售人民幣計價債券，顯示了對國內經濟和人民幣前景的悲觀情緒。

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9月，國際投資者在中國持有的中國政府債券和其他人民幣計價的債務總額降至3.4萬億元（人民幣，下同）。根據中央國債登記結算和上海清算所周五（28日）公布的數據，這是自2020年12月以來的最低水平。

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據報道，中國主權債務出現了50億美元的淨流出。政策性銀行債券，即大型國有貸款機構發行的證券，經歷了29億美元的淨流出。值得注意是，人民幣在9月首次「破7」，是兩年多以來首次跌，並在10月份繼續回落，反映資金流出跟人民幣滙價有相當關係。

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撰文：林衛