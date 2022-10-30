【金融峰會】陳茂波：徵狀已逐步減退 望能親身出席峰會

財政司司長陳茂波在其網誌表示，這次出訪巴林及沙特阿拉伯，並參加於利雅德舉行的「未來投資倡議大會」（Future Investment Initiative, FII ），收穫甚豐，與當地政府官員、主權基金、企業代表會面，建立廣泛的聯繫。

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他指，中東地區資源豐富，過去予人印象是其經濟較側重於資源類商品貿易，但隨着國際形勢和市場變化，「不少中東國家都漸漸意識到有必要分散投資風險，並推動投資類別更多元化，而內地以至整個亞洲對他們來說正正提供了契機。他們普遍認同香港作為國際金融中心，為他們進入內地投資以至到亞洲其他市場發展，提供了理想平台。」

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對於即將舉行的國際金融領袖投資峰會。陳茂波表示，徵狀已逐步減退，身體狀況良好，會爭取盡早符合健康規定回港，且希望能親身出席峰會，與參與峰會的金融領袖會面，即使未能趕及，也必定以視像形式參與。

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撰文：林衛