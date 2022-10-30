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【能源戰爭】國際能源總署稱俄國失歐洲大客 短期難找其他替代

股樓投資 12:10 2022/10/30

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國際能源總署（IEA）署長Fatih Birol表示，歐洲佔俄羅斯天然氣出口比重約65%，又佔俄石油出口比重55%。歐洲是俄羅斯最大的客戶，如今已經永遠失去歐洲市場。另一方面，俄羅斯想建設通往中印的天然氣管道取代歐洲，並不容易，相關建設至少需要10年的時間，還要龐大的技術及資金支持。

【同場加映】溫股知新：系統性風險上升 以守為攻先至醒

他表示，賣天然氣不是在市場賣洋蔥，是完全不同的等級，俄羅斯想在短期內找到取代歐洲買家的計畫，根本是做白日夢。但同時，面臨冬季能源危機，因缺乏俄羅斯天然氣及液化天然氣供應趨緊下，今年冬天不好過，明年冬天更為艱困。

【延伸閱讀】大行報告：高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外，請按【見下頁

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對於OPEC+選擇此刻減產、推高通脹，Fatih Birol相當不滿，「這是一個危險且不幸的決定」。他稱，過去數十年，歐洲仰賴廉價俄羅斯能源的作法是錯誤的，未來幾年，必須準備好應對高價能源價格的準備。

【同場加映】青姐話：跌市莫估底 揸Cash最實際

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撰文：林衛

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歐洲 天然氣 石油 能源危機 國際能源署 俄羅斯

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