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【加密貨幣】法國著名香檳品牌 推香檳NFT 連一晚莊園住宿

環球政經 14:08 2022/10/29

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NFT應用愈來愈廣泛，除了作身份證明等證明用途外，最近多了很多與實物連結的NFT，NFT成為了奢侈品的證書。如最近著名香檳品牌巴黎之花（Perrier-Jouët）推出專屬NFT套裝Perrier-Jouët Anemone Collection Belle Epoque 2007，套裝包括NFT一張，證明持有人的擁有權。jeroboam Perrier-Jouët Belle Epoque 2007香濱1枝，該香檳為jeroboam大小，即3公升，類型為年份香檳（Vintage Champagne），產地為法國；樽外有24K金野棉花（Japanese anemone）圖案裝飾，野棉花為品牌的代表圖案。再加1晚Maison Belle Epoque莊園住宿。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

Maison Belle Epoque莊園曾是巴黎之花品牌創辨人家族的住所，位於法國香檳區埃佩爾奈（Épernay），距巴黎兩小時車程，聯合國教科文組織將之列入世界文化遺產。NFT買家可以在當地住宿1日1夜，包括參觀創辨人家族的酒窖，了解這個著名品牌家族的收藏。晚上再在莊園進餐，第二日的早餐亦包括在內。

該NFT在以太坊區塊鏈上運行，全球限量10張，在https://blockbar.com/的NFT市場上出售，市價約7.55個ETH（約值1萬美元）。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

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撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 區塊鏈 NFT 香檳 住宿 法國

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