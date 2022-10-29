  • 27°C
香港時間 : 20221029日 (週六) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港單車節】 香港單車節即日起接受報名 反應熱烈加推報名名額 增至最多5,000人

理財智慧 17:43 2022/10/29

分享：

分享：

闊別4年的「新鴻基地產香港單車節」將於12月18日重臨，香港旅遊發展局今日（29日）宣布，「50 公里組」及「30 公里」兩個非競賽性質項目的公眾報名反應熱烈，決定即時增加報名名額至最多5,000 人，讓更多公眾可以參加。

同場加映﹕【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

「香港單車節」為第五波疫情後最大型的戶外體育盛事，各項目名額原本暫定約3,000人。活動由即日至11月6日1接受報名，各單車好手及與愛好者可到活動報名網站（http://register.hongkongcyclothon.com）登記參加。

【滙豐 5】滙豐明年下半年或恢復回購 通脹高企明年或大幅加薪【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

今年「香港單車節」共設有6項結合休閒活動及專業車手競速的組別，除了「50 公里組」及「30 公里」，亦舉行「男子、女子公路繞圈賽及隊際計時賽」以及「總裁慈善及名人單車遊」。 值得留意的是，部分參加者需接受單車技術評核，除特定人士（即中國香港單車總會競賽會員或其他單車會會員、曾完成「新鴻基地產香港單車節」單車活動或相近程度單車賽事的人士外），所有 「50 公里組」及「30 公里」參加者，須通過 11 月 19 日至 20 日由大會安排的單車技術評核。

同場加映﹕【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

另外，大會表示，參賽者需要完成接種3針新冠疫苗，持有活動前48小時內核酸陰性結果，以及活動當日快速測試陰性結果。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
快速測試 疫情 單車 發展局 單車

下一篇文章

【中美角力】中國領導層變化如何影響經貿關係 戴琪指有待觀察

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
黃埔花園「移民盤」放盤10個月劈價170萬　持貨近4年　帳蝕75萬
黃埔花園「移民盤」放盤10個月劈價170萬　持貨近4年　帳蝕75萬
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【MPF】打工仔叫苦連天 年初至今強積金人均慘蝕近6萬港元 專家教你4招應對
【MPF】打工仔叫苦連天 年初至今強積金人均慘蝕近6萬港元 專家教你4招應對
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款