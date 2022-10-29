【香港單車節】 香港單車節即日起接受報名 反應熱烈加推報名名額 增至最多5,000人

闊別4年的「新鴻基地產香港單車節」將於12月18日重臨，香港旅遊發展局今日（29日）宣布，「50 公里組」及「30 公里」兩個非競賽性質項目的公眾報名反應熱烈，決定即時增加報名名額至最多5,000 人，讓更多公眾可以參加。

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「香港單車節」為第五波疫情後最大型的戶外體育盛事，各項目名額原本暫定約3,000人。活動由即日至11月6日1接受報名，各單車好手及與愛好者可到活動報名網站（http://register.hongkongcyclothon.com）登記參加。

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今年「香港單車節」共設有6項結合休閒活動及專業車手競速的組別，除了「50 公里組」及「30 公里」，亦舉行「男子、女子公路繞圈賽及隊際計時賽」以及「總裁慈善及名人單車遊」。 值得留意的是，部分參加者需接受單車技術評核，除特定人士（即中國香港單車總會競賽會員或其他單車會會員、曾完成「新鴻基地產香港單車節」單車活動或相近程度單車賽事的人士外），所有 「50 公里組」及「30 公里」參加者，須通過 11 月 19 日至 20 日由大會安排的單車技術評核。

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另外，大會表示，參賽者需要完成接種3針新冠疫苗，持有活動前48小時內核酸陰性結果，以及活動當日快速測試陰性結果。

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記者：郭秀慧