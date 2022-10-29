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扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍

環球政治 18:01 2022/10/29

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Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）入主twitter後，旋即解僱多名高階管理層，盛傳他會解僱一般員工。兩名手捧紙箱的男子經過Twitter辦公大樓，旋即被在場採訪的記者誤以為是被解僱的twitter員工，兩人順勢接受採訪，回答相關問題，多間美國傳媒信以為真，作出報道。

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事發在美國時間周五，兩名男子手捧紙箱途經Twitter在三藩市的辦公大樓，馬上被記者追訪，詢問被twitter解僱的經過。他們未有澄清，反而將錯就錯，一本正經回答。

其中一名受訪者聲稱，自己是數據工程師，已在Twitter工作6年，馬斯克入主後馬上解僱整組人，他感覺很糟糕。他稱自己尊重馬斯克，並擁有Tesla的車，擔心如何支付買車供款，又對平台言論自由問題感擔心。

似模似樣回應，令記者信以為真，CNBC、霍士新聞（Fox News）、彭博社（Bloomberg）等機構均誤報事件，指有twitter工程師被炒。

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該則假新聞在網上廣泛流傳，有心水清的網民旋即發現，假扮twitter人員的其中一人，所使用名字十分古怪，屬網絡潮語。彭博社事後報道，有真正的twitter人員在內部群組議論事件。

責任編輯：林建忠

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