【中美角力】中國領導層變化如何影響經貿關係 戴琪指有待觀察

二十大會議後，中共最高領導層換屆，外界關注中國經濟走向。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，仍須觀察領導層變化，會如何影響美中經貿關係， 並強調華府會持續捍衛美國利益，直到北京做出結構性改變。

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戴琪接受《彭博社》訪問，指所有人都注視美中關係的走向，在經貿議題上，接下來的4個月將繼續與現任對接人中國副總理劉鶴接觸。她表示，目前尚不清楚中國國家主席習近平會任命誰來接掌，變動要等到明年3月兩會的人事任命。

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戴琪強調，拜登政府的重點是負責任地管控兩國關係，並指已為不同的情況作準備，在推動北京改革中國經濟結構的同時，華府期待中國能做到應做的那一部分。

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記者：郭秀慧