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【稅貸戰2022】富融銀行推稅貸　年利率低至1.17厘

Hot Talk 16:22 2022/10/29

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富融銀行Fusion Bank推出全新稅季貸款優惠，即日起至11月30日，憑指定邀請碼「TAX2022」成功申請「借住先」分期貸款，即送低至55折減息券，實際年利率在包括利息折扣後可低至1.17厘。

富融銀行指減息券所提供的折扣將按照客戶的實際提款金額及還款期數而定，實際年利率1.17厘是根據貸款額100萬元、還款期12期，包含75折減息券為例計算（如未包括75折減息券，實際年利率為1.56厘）。此外，成功申請「借住先」分期貸款並通過審核貸款額15萬元以上，可獲400元現金回贈。

貸款金額需達15萬元或以上，並且要還款期數在12個月或以上才可獲減息券，減息券利率折扣為75折；若還款期數為18個月或以上，減息券利率折扣為65折；24個月或以上減息券利率折扣則為55折。

該行表示，無論是有稅季資金需要，或希望有更充裕的現金流作旅遊或投資用途，客戶可在無需證明文件（適用於信貸額25萬元或以下）的情況下於Fusion Bank App內申請「借住先」分期貸款。

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編輯：葉志偉

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