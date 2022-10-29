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辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫

環球政治 16:11 2022/10/29

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英國新政府的內閣名單擬定不到一周，很可能再有變動。報道指，首相辛偉誠（Rishi Sunak）面對愈來愈大壓力，將涉泄露機密資料的內政大臣栢斐文（Suella Braverman）免職。

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栢斐文早前對外泄露英國政府為填補財政赤字，計劃推出特別簽證，吸引高技術人才，事件繼續引發風波。工黨影子財政部首席秘書Pat McFadden形容，栢斐文這樣對政府外部人士透露未公布的移民政策決定，情況令人震驚，促辛偉誠交代情況，並確保栢斐文不會再披露敏感資料。

英國上議院議員Lord Bob Kerslake形容，栢斐文似是泄密慣犯，很可能重犯，對辛偉誠非好事。辛偉誠強調，並不後悔再邀請栢斐文任內政大臣，並為她辯護，稱栢斐文已明白自己的錯誤。

事源於10月19日，栢斐文錯誤使用個人電郵，傳送移民政策資料，並誤發予另一位黨友，導致非政府人士知悉資料。栢斐文事後亦因而辭去內政大臣職位，成為卓慧思（Liz Truss）下台的最終導火綫。

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責任編輯：林建忠

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