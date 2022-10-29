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【歐洲通脹】意大利通脹狂飆 10月通脹率達11.9%

環球政經 16:15 2022/10/29

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意大利國家統計局（ISTAT）公布，據初步數字顯示，受能源價格上漲等因素影響，10月通脹率按年增加11.9%，較9月的8.9%增幅進一步攀升，亦創下自1984年3月以來新高。

同場加映﹕【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

至於扣除未加工食品和能源價格後，意大利10月核心通脹率為5.3%。數據顯示，10月意大利能源產品價格同比增長73.2%，較9月44.5%升幅還高，而食品價格同比增長13.1%。

【中芯國際 981】 非執董任凱涉嚴重違紀受查 中芯指不影響經營和財務 【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

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記者：郭秀慧

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