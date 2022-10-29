  • 29°C
香港時間 : 20221029日 (週六) 15:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高

股樓投資 15:34 2022/10/29

分享：

分享：

受惠油價上升，美國最大石油企業埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM ）公布，截至9月底止第三季，利潤達196.6億元（美元，下同），創歷史新高，更幾乎逼近目前美國市值最高的蘋果（Apple，美：AAPL），其上季盈利為207億元。

同場加映﹕【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

期內，埃克森美孚每股盈餘4.68元，大幅超過市場預期的3.89元。公司將維持300億美元的股票回購計劃至2023年，同時宣布增加股息，第四季度每股股息爲91仙，上調3仙，今年將向股東支付150億元規模。

【碧桂園 2007】遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

埃克森美孚行政總裁伍茲（Darren Woods）表示，每年資本開支預料維持225億元不變。他又指，旗下美國頁岩油產區的油氣產量創下紀錄新高，達到每日56萬桶，按年升20%，預期全年產量將無法達致25%增幅目標。

同場加映﹕【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM） 美股 石油 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL）

下一篇文章

【Twitter】 特朗普帳號解封仲要再等？ Twitter將建內容監督委員會

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
黃埔花園「移民盤」放盤10個月劈價170萬　持貨近4年　帳蝕75萬
黃埔花園「移民盤」放盤10個月劈價170萬　持貨近4年　帳蝕75萬
【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請
【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【美股焦點】佔韓國流量網絡三分之一以上 韓國辯論應否向谷歌、Netflix收網絡費用
【美股焦點】佔韓國流量網絡三分之一以上 韓國辯論應否向谷歌、Netflix收網絡費用
【MPF】打工仔叫苦連天 年初至今強積金人均慘蝕近6萬港元 專家教你4招應對
【MPF】打工仔叫苦連天 年初至今強積金人均慘蝕近6萬港元 專家教你4招應對
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款