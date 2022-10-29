【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高

受惠油價上升，美國最大石油企業埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM ）公布，截至9月底止第三季，利潤達196.6億元（美元，下同），創歷史新高，更幾乎逼近目前美國市值最高的蘋果（Apple，美：AAPL），其上季盈利為207億元。

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期內，埃克森美孚每股盈餘4.68元，大幅超過市場預期的3.89元。公司將維持300億美元的股票回購計劃至2023年，同時宣布增加股息，第四季度每股股息爲91仙，上調3仙，今年將向股東支付150億元規模。

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埃克森美孚行政總裁伍茲（Darren Woods）表示，每年資本開支預料維持225億元不變。他又指，旗下美國頁岩油產區的油氣產量創下紀錄新高，達到每日56萬桶，按年升20%，預期全年產量將無法達致25%增幅目標。

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記者：郭秀慧