【MIRROR】麥當勞公布第二周「季前賽籃神卡」　捐款99元有機會獲限量版籃球

ViuTV原創劇《季前賽》開播，麥當勞趁機推出「季前賽籃神卡」，當中包括有份演出的香港男團MIRROR成員，上周推出的籃神卡火速換罄。第二周「季前賽籃神卡」將由陳卓賢（Ian）， 呂爵安（Edan）及郭嘉駿（193） 接力登場。

下星期一（10月31日）起，麥當勞App用戶可憑不同電子優惠券包括「$33歎巨無霸或脆雞巨無霸套餐」或 「$43歎巨無霸系列四道菜」，即可獲得隨機派發的「季前賽籃神卡」，數量有限，送完即止。

捐款有機會獲姜濤簽名籃球

另外，由10月31日起，只需成功登記成為麥當勞App用戶並於手機或餐廳內的點餐機掃瞄 App內之指定捐款券，捐款99元予麥當勞叔叔之家慈善基金幫助有需要的病童及其家人，即有機會獲得限量版Big Mac籃球。

捐款活動會選出100名得獎者， 每位得獎者可獲一個限量版 Big Mac 籃球，籃球盒上更印有姜濤和 Ian 的簽名，每位合資格的麥當勞用戶可享一次參加機會及獲奬機會，得獎結果將於11月下旬通過登記電郵公布。

由即日起至11月13日，以PayMe於麥當勞餐廳或麥當勞App惠顧滿35元或以上，即獲$5折扣優惠券於下次惠顧時使用（優惠券將於下次在麥當勞餐廳或麥當勞 App 惠顧滿$35或以上時自動被使用），優惠數量有限，先到先得。

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編輯：葉志偉