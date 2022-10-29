【Twitter】 特朗普帳號解封仲要再等？ Twitter將建內容監督委員會

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）完成收購社交媒體推特Twitter（美：TWTR），並擔任行政總裁。他表示，Twitter將成立內容監督委員會，在該委員會召開會議之前，不會做出重大的內容決定或解封任何帳號。至於委員會的細節，馬斯克並無作披露。

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由於Twitter目前仍然永久禁止美國前總統特朗普（Donald Trump）的帳號，市場關注馬斯克會否解除有關禁制。早前有消息人士透露，馬斯克有意廢除用戶永久封鎖禁令。

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值得留意的是，隨著交易完成，已於周五（28日）停牌的Twitter亦啟動其退市程序。據Twitter向美國證券交易貿員會提交的文件顯示，將於下月8日從紐交所退市。

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記者：郭秀慧