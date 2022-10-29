【Twitter】Tesla競爭對手通用汽車 宣布暫停在Twitter登廣告 稱需時了解政策轉變

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）成功以440億美元收購Twitter（美：TWTR）後，其競爭對手美國通用汽車（美：GM）表示，暫停在社交媒體Twitter登廣告。

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通用汽車向外媒表示，Twitter作爲媒體平台發生重大變化，公司正在向Twitter了解在經營權易主後的政策轉變，而公司和過往正常業務流程一樣，暫停在Twitter登廣告，但會繼續利用Twitter與客戶溝通，只是不支付Twitter廣告費用。

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記者：郭秀慧