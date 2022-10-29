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【英國經濟】英國財政計劃或專注開源節流　刺激經濟增長成次要

宏觀解讀 15:27 2022/10/29

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英國政府官員指，辛偉誠（Rishi Sunak）政府正專注填補利率及通脹上升、以及經濟可能衰退而造成的公共財政漏洞，將耗盡原本可用於刺激經濟的資源，或顯示增長計劃將已胎死腹中。

英國前財政部顧問Tim Pitt表示，當務之急是實現財政整頓，故英國政府下月17日公布的財政計劃需要清晰並且經過深思熟慮，因財政部正在計劃總額高達500億英鎊的加稅和削減開支，將令經濟面臨的不利因素增加。因此市場預期經濟增長將成為次要問題。

財政計劃將再提出新稅項

辛偉誠早前指，前首相卓慧思（Liz Truss）「犯了錯誤」，故政府現時必須在稅收和支出方面作出「艱難決定」，以填補剩餘的漏洞，藉以重建投資者的信心。分析指財政計劃或將再次提出暴利稅和醫療保健稅。

野村證券的歐洲經濟學家指，市場預計英倫銀行下周四（11月2日）將加息0.75厘至3厘，又指由於利率明顯高於8月份的預期，當地經濟將出現更嚴重的衰退，屆時通脹在衰退期間將低於目標水平，投資者可能會通過降低市場利率來應對，可望降低償還成本，並使政府避免採取更多緊縮措施。

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編輯：葉志偉

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