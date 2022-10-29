【美國經濟】通脹高企 美國人食更多平價快餐

經濟衰退，通脹高企下，世界各地的人均想辨法自救，例如多食平價餐，香港就見平價兩餸飯店舖逆市擴張，美國人就轉向他們的國民食品：快餐廳。麥當奴（MCD）CFO Ian Borden最近在業績發布的分析員會議上表示，公司近來很受低收入人士歡迎。

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在第三季，麥當勞在美國的平均售價，按年增加了近一成，但價錢仍為可接受程度，因而成為不少人的選擇。同一時期麥當勞的銷售增加6.1%，受消息刺激下，公司股價於周四（27日）上升3.31%，見265.11美元，周五（28日）再升3.55%，創歷史新高。同期標普500指數仍在200天綫下苦苦爭扎，可見股票之強。公司CEO Chris Kempczinski表示，預期美國會有溫和衰退，相信公司可應付不同經濟情況，例如在2007至2009年金融危機時，公司表現優秀。當時麥當勞推出1美元套餐、加強McCafe等措施，成功度過困境。

通脹高企下，麥當勞再難推出1美元套餐，改為增加食品種類，例如與不同名星合作推出食品，如與韓國天團BTS合作推出的BTS套餐。以及推出成人開心樂園餐，喚醒成人的童心，吸引更多客人。

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