  • 29°C
香港時間 : 20221029日 (週六) 14:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】通脹高企 美國人食更多平價快餐

環球政經 14:08 2022/10/29

分享：

分享：

經濟衰退，通脹高企下，世界各地的人均想辨法自救，例如多食平價餐，香港就見平價兩餸飯店舖逆市擴張，美國人就轉向他們的國民食品：快餐廳。麥當奴（MCD）CFO Ian Borden最近在業績發布的分析員會議上表示，公司近來很受低收入人士歡迎。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

在第三季，麥當勞在美國的平均售價，按年增加了近一成，但價錢仍為可接受程度，因而成為不少人的選擇。同一時期麥當勞的銷售增加6.1%，受消息刺激下，公司股價於周四（27日）上升3.31%，見265.11美元，周五（28日）再升3.55%，創歷史新高。同期標普500指數仍在200天綫下苦苦爭扎，可見股票之強。公司CEO Chris Kempczinski表示，預期美國會有溫和衰退，相信公司可應付不同經濟情況，例如在2007至2009年金融危機時，公司表現優秀。當時麥當勞推出1美元套餐、加強McCafe等措施，成功度過困境。

通脹高企下，麥當勞再難推出1美元套餐，改為增加食品種類，例如與不同名星合作推出食品，如與韓國天團BTS合作推出的BTS套餐。以及推出成人開心樂園餐，喚醒成人的童心，吸引更多客人。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

經濟 股票 經濟衰退 麥當勞 Cafe 餐廳 標準普爾500指數 美國 通脹 金融

上一篇文章

【Twitter】Tesla競爭對手通用汽車 宣布暫停在Twitter登廣告 稱需時了解政策轉變

下一篇文章

【美國經濟】美國按揭息率21年新高 樓市急速冷卻
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請
【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請
【美股焦點】佔韓國流量網絡三分之一以上 韓國辯論應否向谷歌、Netflix收網絡費用
【美股焦點】佔韓國流量網絡三分之一以上 韓國辯論應否向谷歌、Netflix收網絡費用
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
黃埔花園「移民盤」放盤10個月劈價170萬　持貨近4年　帳蝕75萬
黃埔花園「移民盤」放盤10個月劈價170萬　持貨近4年　帳蝕75萬
【MPF】打工仔叫苦連天 年初至今強積金人均慘蝕近6萬港元 專家教你4招應對
【MPF】打工仔叫苦連天 年初至今強積金人均慘蝕近6萬港元 專家教你4招應對
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款