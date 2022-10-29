【美國經濟】美國按揭息率21年新高 樓市急速冷卻

根據美國Mortgage Bankers Association數據顯示，美國最常用的按揭計劃，30年定息按揭，創出歷史新高，最新見7.16厘。同時，新造按揭及再按數字跌至1997年以來最低，過去11周，有10周下跌。

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在聯儲局激進加息的影響下，按揭息率因而不斷上升，年初至今已經倍升，美國樓市急速冷卻。S&P CoreLogic Case-Shiller指數數據顯示，於8月，全美20個城市的樓價按月跌1.1%，跌幅為2009年3月以來最快。美國聯信銀行（Comerica，CMA）首席經濟學家Bill Adams預計，明年住宅投資將減少18%，獨立屋的銷售將收縮25%至46萬間，整間樓價將有中單數跌幅。

當中以一些過去較難承擔的城市，如各西岸大城，或因新冠疫情而人口上升的小城市，如佛羅里達州大都會區，跌幅相信會較大。

美國人大量財富均是房地產，樓價下跌難免影響消費信心，消息市道因而受挫，雖然失業率等數據仍然亮麗，但專家估計，如果情況持續下去，美國陷入衰退的機會很大。在經濟衰退、聯儲局加息的壓力下，股市亦難重回高市，近日回升應屬超賣回彈。

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