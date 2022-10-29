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【加密貨幣】15歲時已盜取2400萬美元 美國黑客「嬰兒卡邦」同意賠償2200萬美元付受害人

環球政經 13:56 2022/10/29

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美國19歲黑客，被當地傳媒稱為「嬰兒卡邦」（Baby Al Capone）的Ellis Pinsky（見圖中男姓），最近同意，向他犯下案件的受害人，賠償2200萬美元。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

事件發生在2018年，當時Ellis Pinsky年僅15歲，就讀位於紐約郊區的Irvington高中，他當時與數名朋友，以SIM 卡交換攻擊（SIM Swap Attack）的方法，盜取了富豪Michael Terpin的加密貨幣，當時市值2,400萬美元。

SIM卡交換攻擊方法是用不同方式，獲得受害人個人盜料，再向電郵公司假冒為受害人，報失該張Sim卡，從而將電話號碼轉移到新Sim卡上。其後用新Sim卡獲得受害人加密貨幣戶口的驗證碼，便可以洗劫該戶口，將資產轉移。

Ellis Pinsky盜取到大筆金錢後便肆意揮霍，買下大量奢侈品，如私人飛機服務會員、奧迪R8跑車、LV、Superme的衣服等。並以投資比特幣獲利為藉口，掩飾資金來源。

Ellis Pinsky當時僅15歲，不能以成人身份被民事索償，因此Michael Terpin等待他成年後才入稟法庭，要求歸還所盜取的資產，其賠償7400萬美元。案件仍繼續，相信Michael Terpin不會滿足2200萬美元，必定繼續追討。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

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撰文 : 龍瑞成

財務自由 虛擬貨幣 比特幣 美國 黑客 美元

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