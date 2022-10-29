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【健康人生】科學研究指運動有助睡眠 對所有人均有效

環球政經 13:56 2022/10/29

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最近英國諾丁漢特倫特大學講師Emma Sweeney發表研究報告指，經常運動對睡眠質素、時間有幫助，而且不論年齡、性別，對所有人都有效。研究指出，短期或經常運動，都可以改善睡眠質素、更易入睡、減少半夜醒來的機會等。而且，即使是單次運動，即是平常少做運動，突然做單次30分鐘的運動，亦會有效果。

而運動的種類亦不限，主要是帶氧運動效果最好，無論是跑步、單車、游泳，甚至急行亦可。負重運動如負重深蹲等，效果不太顯著，但亦有幫助。經過運動的效果更佳，經過運動是指每周最少3次，每次半小時。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

研究亦顯示，經常運動可幫助失眠症病人更易入睡，減少他們半夜醒來後，再難入睡的情況。更重要的是，運動對睡眠的好處適用於任何人，不論年齡，不論任何睡眠障礙（如失眠症、睡眠窒息症等）。

而當中機制尚未完全清楚，報告提出了3個可能；

一、運動影響身體分泌褪黑激素（Melatonin），褪黑激素是調節睡眠的重要荷爾蒙，身體分泌褪黑激素會令人感到睡意，做運動刺激身體提早分泌褪黑激素，令人更易入睡。

二、運動令身體核心溫度上升，停止運動時，身體溫度會下降至正常，降溫過程會令人容易入睡，這亦解釋到夜晚運動，會令人較易入睡，與傳統智慧，反對晚間運動相反。

三、經常運動令人身心愉快，因為運動時，身體會分泌安多酚（Endorphin），有令人愉快的作用，從而改善睡眠。

無論原因為何，運動可改善睡眠質素是肯定的，加上運動對身體好處不少，讀者應該多做運動，保持健康體魄。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

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撰文 : 龍瑞成

睡眠窒息症 失眠 養生 運動 運動 睡眠窒息 跑步 游泳

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