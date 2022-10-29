【ESG】綠色和平：塑膠回收、循環再用是失敗的理念

近年環保思想抬頭，將可回收廢物棄置回收，再循環再用等理念愈來愈多人認同。例如街上愈來愈多回收點，有些可以成為會員，回收一定數量的廢物，便可以換取飲品、即食麵等。有些如自動膠樽回收機，則可以賺取小量金錢，有助增加回收率。但綠色和平（美國）最近發表研究報告《Circular Claims Fall Flat Again》，指出回收塑膠是個失敗的理念（Failed Concept），應有更好方法解決問題。

報告歸納五大失敗原因；

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一、塑膠廢物數量太多，回收亦困難，美國人每年廢置5,100萬噸塑膠，只有5%，即約240萬噸回收，而且數量亦不斷減少中。

二、即使塑膠回收了，分類亦是嚴重問題，除非在回收時作出嚴格分類，將不同種類的塑膠仔細分門別類處理，否則根本無可能分開它們個別循環再用。

三、循環再用，將廢膠再造的過程，本身已經對環境有影響，例如會產生毒素、微膠粒，影響工人健康，如釋放至環境中，亦會破壞環境，難言環保。

四、有毒塑膠可能會在回收時，污染了其他乾淨的塑膠，例如劣質的塑膠，在較高溫時會產生毒素，在回收時毒素可能會影響了其他較優質的塑膠，令這些塑膠不能重用成食物容器等，要求較高的物品。

五、最後，回收、循環再造的過程十分昂貴，商業是不可行。再造的塑膠價格，比全新的塑膠昂貴，企業寧願用全新塑膠，而不用再造膠。

報告建議企業應支持聯合國的《全球塑膠公約》，多加使用循環容器，減少塑膠生產等。

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