【加密貨幣】金融怪傑Peter Brandt：Bitcoin 3年內再創歷史新高

金融怪傑Peter Brandt近日接受加密貨幣媒體CoinDesk訪問，表示他相信Bitcoin會在3年內再創歷史新高。但在未來1、2年Bitcoin將主要在1.7萬美元至2.3萬美元區間橫行，明年初預計見底，約見1.3萬美元。再在區間浮沉，沒有大升大跌，多年整固造底後，才會見爆發式上升，創歷史新高。Bitcoin前高位為去年11月的6.9萬美元，現價為2萬美元，要再創新高，就須上升兩倍以上。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

Bitcoin價格與其他風險資產一樣，因聯儲局不斷加息壓抑通脹，而大幅受壓，已較歷史高位下跌逾七成。有分析員指，11月聯儲局加息0.75厘後，12月加息幅度將減小。但Peter Brandt不認同，他認為12月亦會加息0.75厘，因為聯儲局視通脹為洪水猛獸，要全力打壓，將之壓至4%左右。

但近日跌市下，Bitcoin反而保持相對穩定，與過去與股市方向一致，但幅度更大的情況不同，與股票關聯度愈來愈小，反而與黃金的關聯度增加。Bitcoin一直被支持者視為數位黃金，甚至取代黃金的避險資產。Peter Brandt認為，Bitcoin的走勢將會與其他資產分道揚鏢，自己獨立發展。他相信Bitcoin會在10年內成為終極價值儲存（Ultimate Store of Value）工具。

Peter Brandt為著名技術分析師，投資公司Factor LLC的創辨人，50年投資經驗、表現優秀。因此投資名著《金融怪傑》系列，將他納入金融怪傑一員，與其他神級投資者如Ray Dalio、Stanley Drunkenmiller等齊名。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機