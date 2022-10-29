【美企業績】 英特爾再度下調盈利指引 計劃3年後削成本100億美元 不排除裁員

晶片巨頭英特爾（Intel ，美：INTC）績後再度公布向下修訂年度收入預測，由650億元（美元，下同）至680億元，降至630億至640億元，而最初預測為760億元。另外，公司公布尋求在未來3年削減100億元經營成本，以提升營運效率。

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Intel英特爾公布，第三季營收153.4億元，按年下跌20%，純利10.2億元，按年大跌85%。以非一般會計準則（non-GAAP）列帳的利潤為24億元，按年跌59%；每股經調整盈利為59仙。

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期內，包括PC芯片在內的客戶計算部門收入為81.2億元，按年跌17%，但高於市場預期的75.8億元；數據中心和人工智能部門的收入為42.1億元，按年下降27%，低於市場預期的46.7億元；以網絡產品為特色的網絡和邊緣部門的收入為22.7億元，按年增長14%，低於市場預期的24億美元。

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Intel同時宣布，計劃在2023年削減30億元的銷售成本和營運成本，至2025年底年度節省金額可達80億至100億元。CEO格爾辛格（Patrick Gelsinger）表示，不排除會裁員，並指是艱難的決定。

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記者：郭秀慧