  • 29°C
香港時間 : 20221029日 (週六) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴

股市 13:24 2022/10/29

分享：

分享：

美國大型科技股業績期告一段落，雖然蘋果公司（美：AAPL）業績較市場預期優勝，帶動科網股周五出現強力反彈，惟市場對重磅股前景看淡，瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele認為續差的科技股本周縱使已被市場拋售，但股價仍然偏貴。

盈利預期下調令股價仍偏貴

甲骨文（美：GOOG）、亞馬遜（美：AMZN）和微軟（美：MSFT）業績差過市場預期，股價在公布業績後翌日出現急跌，Mark Haefele認為這些公司的股價確實是沒有那麼貴，但未稱得上是便宜。因為市場現在需要下調對這些公司的盈利預期，以反映季度報告中提到的經濟基本面疲弱。

Mark Haefele指出，鑑於美國通脹上升，企業信心下降和金融狀況收緊，科技股的盈利預期看起來確實太高。

科技股沽空情況回升

多隻大型科技股暴跌後，本周市值合共下跌約3700億美元，當中已包括周五急升近7.6%的蘋果公司，全周升超過5%令蘋果市值增加約1500億美元。

值得留意的是，市場對科技股態度再度變得謹慎。彭博數據指，蘋果、Meta（美：META）、Netflix（美：NFLX）；亞馬遜、甲骨文及微軟的沽空合約總數近期由低位飆升，回到5月時的水平。

相關文章：

【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告

【日圓走勢】日本央行維持寬鬆政策　日圓兌每美元穿147關　兌港元5.29算

編輯：葉志偉

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） Facebook（美：FB） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 蘋果（Apple，美：AAPL） 網飛（Netflix，美：NFLX） Alphabet（美：GOOG） 宏觀分析 Meta Netflix

下一篇文章

【雙11優惠】美麗華網上商店推優惠　1111元享酒店餐飲體驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【康泰清盤】康泰旅行社母企：因資不抵債　啟動康泰旅行社清盤程序　東瀛遊：優先處理受影響康泰員工的履歷（第二版）
【康泰清盤】康泰旅行社母企：因資不抵債　啟動康泰旅行社清盤程序　東瀛遊：優先處理受影響康泰員工的履歷（第二版）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【美國經濟數據】美國9月PCE物價指數按年升幅維持6.2%　9月成屋簽約銷售指數跌幅超預期
【美國經濟數據】美國9月PCE物價指數按年升幅維持6.2%　9月成屋簽約銷售指數跌幅超預期
【內銀業績】工行、建行第3季營收跌逾2%　招行淨利潤勁升15.5%　一文看清內銀第三季業績
【內銀業績】工行、建行第3季營收跌逾2%　招行淨利潤勁升15.5%　一文看清內銀第三季業績
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款