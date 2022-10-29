【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴

美國大型科技股業績期告一段落，雖然蘋果公司（美：AAPL）業績較市場預期優勝，帶動科網股周五出現強力反彈，惟市場對重磅股前景看淡，瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele認為續差的科技股本周縱使已被市場拋售，但股價仍然偏貴。

盈利預期下調令股價仍偏貴

甲骨文（美：GOOG）、亞馬遜（美：AMZN）和微軟（美：MSFT）業績差過市場預期，股價在公布業績後翌日出現急跌，Mark Haefele認為這些公司的股價確實是沒有那麼貴，但未稱得上是便宜。因為市場現在需要下調對這些公司的盈利預期，以反映季度報告中提到的經濟基本面疲弱。

Mark Haefele指出，鑑於美國通脹上升，企業信心下降和金融狀況收緊，科技股的盈利預期看起來確實太高。

科技股沽空情況回升

多隻大型科技股暴跌後，本周市值合共下跌約3700億美元，當中已包括周五急升近7.6%的蘋果公司，全周升超過5%令蘋果市值增加約1500億美元。

值得留意的是，市場對科技股態度再度變得謹慎。彭博數據指，蘋果、Meta（美：META）、Netflix（美：NFLX）；亞馬遜、甲骨文及微軟的沽空合約總數近期由低位飆升，回到5月時的水平。

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編輯：葉志偉