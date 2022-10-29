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德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅

環球社會熱點 14:31 2022/10/29

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德國一名30歲億萬富豪後人，將會繼承數以十億美元計的遺產，惟基於社會公義考量，她認為該筆遺產應有9成被徵稅，再由國家分配，她形容被徵稅是她夢寐以求的情況（The dream scenario），又指無人應擁有這麼多不需交稅的財產和權力。

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94歲的富豪Traudl Engelhorn-Vechiatto在9月離世，她的孫女、30歲的Marlene Engelhorn將繼承億萬美元的遺產，而且她目前居住的奧地利不設遺產稅，她無須就此交稅。該筆財產主要來自家族的化工生意。

惟她對該筆財產似乎缺乏興趣，指被徵稅是她夢寐以求的情況，又稱自己是不公平社會的產物。她表示，最富有1%不僅是數字，更會轉化為權力，操控政治、經濟、傳媒、社會，是不成比例的權力，又稱財富分配問題衝擊民主。

Marlene Engelhorn一直活躍在稅務政策運動，推動對富裕人士徵收重稅，並有份成立組織Tax Me Now，組織集合了志同道合的德國富裕人士，爭取政府加大對富豪徵稅力度。她承諾交出所繼承遺產的9成，並希望國家再分配。

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責任編輯：林建忠

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