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【加密貨幣】新加坡法庭判決 NFT為合法資產 加密貨幣認受性或進一步

環球政經 13:22 2022/10/29

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新加坡法院於近日就NFT是否合法資產作出判決，李兆堅（Lee Seiu Kin）法官認為NFT為合法資產，它符合資產的定義，如可辯別性（Distinguishable），能與其他物品作出區分；而且有物主，並可由第三方認證等因素。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

本次判決就為今年早前另一案件的申延，於5月，一名新加坡男子（真實身份保密）入稟新加坡法院，要求法庭發出禁制令，阻止其債權人出售他用作抵押的NFT。事緣是他一直以他擁有的一個無聊猿（The Bored Ape Yacht Club）NFT作抵押，向不同債權人借貸，每次均順利還款，取回該NFT。但其後他向一名自稱為chefpierre的人借貸，chefpierre突然要求該男人立即全數還款，否則將出售該用作抵押的NFT，男子無力還款之下，便向法庭申請禁制令，阻止chefpierre出售。法庭判男子勝訴，當時發出禁制令，阻止NFT出售。

今次法庭裁決，是對5月禁制令的進一步解釋，因為視NFT為一種資產，法庭才能禁制將之出售。本次裁決是相信有助推動加密貨幣的認受性，因加密資產對不少人來說，是虛無飄渺的東西，用真金白銀交易難過心理關口，而且法律是亦缺乏保障。法庭認證相信能提升不少人的信心，有助加密資產的發展。

本次爭議的無聊猿NFT，為NFT的藍籌，限量1萬隻，於Opensea的地板價為72個ETH，約值85萬港元。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

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撰文 : 龍瑞成

經濟 虛擬貨幣 NFT 財務自由 香港 新加坡

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