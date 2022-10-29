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【日本經濟】首相岸田文雄力挽民望 宣布71.6萬億日圓經濟刺激計劃

環球政經 13:05 2022/10/29

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日本首相岸田文雄公布總值71.6萬億日圓（約3.8萬億港元）的經濟刺激方案，以紓緩物價上漲對消費者和企業的影響，並推動經濟增長。方案由中央政府、地方政府和民間共同出資，其中中央政府撥出29.1萬億日圓（約1.6萬億港元）預算，連同地方政府融資，合共39萬億日圓（約2.1萬億港元）。

同場加映﹕【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

岸田文雄表示，該計劃除了應對因日圓大跌而加劇的通脹，還將為企業提供更多刺激措施，以提高薪資，並通過促進入境旅遊和出口以及吸引工廠回流，幫助經濟利用日圓貶值的機會。方案提出的具體措施，包括向家庭提供電費和燃氣補貼、向育有幼兒的家庭提供10萬日圓補貼、延長補貼石油公司、支援中小企業加薪及刺激國內旅遊需求等。

岸田文雄指出，將全力實現對策措施，克服全球通脹和經濟下行風險。

【大行報告】 安踏品牌上季零售金額錄中單位數增長 卻遭多間大行下調目標價 股價曾急插一成【見下頁

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記者：郭秀慧

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經濟 岸田文雄 石油 電費 補貼 日圓 日本

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