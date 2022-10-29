  • 28°C
香港時間 : 20221029日 (週六) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雙11優惠】美麗華網上商店推優惠　1111元享酒店餐飲體驗

Hot Talk 12:24 2022/10/29

分享：

分享：

美麗華集團網上商店推出雙11限時優惠，Mira eShop由11月1日至14日將以快閃價1111元發售多個The Mira Hong Kong酒店餐飲體驗，當中包括雙人自助晚餐及米芝蓮推薦食府國金軒套餐。

限時優惠由11月1日中午11時開始，以1111元發售的餐飲體驗包括Yamm兩位成人自助晚餐、米芝蓮推薦食府國金軒The Mira六道菜晚宴連美酒配對，以及WHISK兩位早午饗宴連品嚐無限生蠔，其中Yamm兩位成人自助晚餐及國金軒套餐適用於周一至周四享用。除餐飲體驗外，MiraSpa 亦會推出7折按摩療程。以上優惠數量有限，售完即止。

此外，翠亨邨亦推出雙11推廣，推出套裝禮券，分別有5張及10張選擇，優惠價低至7折。於推廣期內購買翠亨邨即食包裝美饌禮券均可享11%折扣優惠，包括秘製蠔皇南非10頭鮑魚禮券、鮑汁花菇鵝掌禮券及自家製甜醋豬腳薑禮券等。所有優惠券數量有限，售完即止。

相關文章：

【手機理財】滙豐推簡易版流動理財app、涵蓋最常用銀行服務　冀提高長者活躍客戶佔比

【雙11優惠】Trip.com推5週年×11.11優惠　最平111元入住香港迪士尼

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 商場活動 晚餐 按摩 米芝蓮 餐飲

下一篇文章

【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【Amazon業績】亞馬遜第三季業績符預期、銷售指引惹恐慌　早段跌一成失100美元
【Amazon業績】亞馬遜第三季業績符預期、銷售指引惹恐慌　早段跌一成失100美元
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【康泰清盤】康泰旅行社母企：因資不抵債　啟動康泰旅行社清盤程序　東瀛遊：優先處理受影響康泰員工的履歷（第二版）
【康泰清盤】康泰旅行社母企：因資不抵債　啟動康泰旅行社清盤程序　東瀛遊：優先處理受影響康泰員工的履歷（第二版）
【美國經濟數據】美國9月PCE物價指數按年升幅維持6.2%　9月成屋簽約銷售指數跌幅超預期
【美國經濟數據】美國9月PCE物價指數按年升幅維持6.2%　9月成屋簽約銷售指數跌幅超預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款