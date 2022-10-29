【雙11優惠】美麗華網上商店推優惠　1111元享酒店餐飲體驗

美麗華集團網上商店推出雙11限時優惠，Mira eShop由11月1日至14日將以快閃價1111元發售多個The Mira Hong Kong酒店餐飲體驗，當中包括雙人自助晚餐及米芝蓮推薦食府國金軒套餐。

限時優惠由11月1日中午11時開始，以1111元發售的餐飲體驗包括Yamm兩位成人自助晚餐、米芝蓮推薦食府國金軒The Mira六道菜晚宴連美酒配對，以及WHISK兩位早午饗宴連品嚐無限生蠔，其中Yamm兩位成人自助晚餐及國金軒套餐適用於周一至周四享用。除餐飲體驗外，MiraSpa 亦會推出7折按摩療程。以上優惠數量有限，售完即止。

此外，翠亨邨亦推出雙11推廣，推出套裝禮券，分別有5張及10張選擇，優惠價低至7折。於推廣期內購買翠亨邨即食包裝美饌禮券均可享11%折扣優惠，包括秘製蠔皇南非10頭鮑魚禮券、鮑汁花菇鵝掌禮券及自家製甜醋豬腳薑禮券等。所有優惠券數量有限，售完即止。

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編輯：葉志偉