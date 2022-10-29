佩洛西丈夫遇襲 疑兇被控意圖謀殺

美國眾議院議長佩洛西的丈夫、82歲的保羅（Paul Pelosi）在三藩市的寓所遇襲，42歲歹徒闖入其住所並大喊「佩洛西在哪裡」，又以鎚仔攻擊保羅。他已經被捕，被控意圖謀殺、爆竊和虐待長者等罪名。

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保羅期間藉故上廁所，成功取得手機自行報警，警員接報到場後，疑兇搶走保羅手上的鐵槌並施襲，最終被警方制服。



保羅頭骨碎裂送院，要接受手術，右手傷勢也嚴重，但醫生相信他能夠完全康復。佩洛西當時正在華盛頓公幹，本來計劃周六出席人權活動，但已取消行程。

報道指，兇徒David DePape是當地支持天體運動人士，警方仍在調查其襲擊動機。惟三藩市警長William Scott形容稱事件非隨機行動，而是刻意。

美國總統拜登（Joe Biden）旋即聯絡佩洛西表達支持，並嚴正譴責襲擊，形容行為卑鄙，他出席民主黨競選活動時表示，有太多的暴力，政治的暴力，太多仇恨。參院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）也發帖文，指事件恐怖和令人厭惡。

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責任編輯：林建忠

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