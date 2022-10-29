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【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告

股市 11:42 2022/10/29

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Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）正式入主Twitter，引發的連鎖效應甚大，除三名管理層離職外，一直有在Twitter投放廣告的通用汽車（美：GM）亦表明在馬斯克接管Twitter後，暫時停止了付費廣告，以便了解公司的最新發展方向。

通用汽車發聲明指正在與Twitter方面溝通，以了解該平台在新管理層下的發展方向，故按照正常業務流程，在媒體平台發生重大變化下，暫時停止了付費廣告，但在Twitter上與客戶的互動則不受影響。

內容和禁言帳戶恢復暫時擱置

通用汽車在電動車行業投資數以十億美元計，被視為Tesla的主要競爭對手。

馬斯克日前曾向廣告商表示，他不會容許Twitter成為一個所有人免費使用的混亂平台。他提到會成立一個擁有廣泛觀點的內容審核委員會，在委員會召開前，所有關於內容和帳戶的恢復的決定將被擱置，現時未有對內容審核政策作出任何修改。市場原先猜測他在收購後會隨即解除被禁言的帳戶。

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編輯：葉志偉

美股 通用汽車（General Motors，美：GM） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 社交平台 收購 馬斯克 Tesla 美元 Twitter

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