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有盈退休：雞蛋永不放同一個籃

名人薈萃 00:16 2022/10/29

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近期港股，跌過四腳朝天，所有大中小股神以至金管局及明星基金經理，最少資產縮水三成，用句俗語，如今形勢，正是「闔家富貴」。

如此環境最慘情，日日要在電台電視及報章亮相的財經分析員（財演？）。過去半年，講甚麼都死，講那隻股那隻股就死，十分無癮！

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

買股票要有心理準備

筆者又如何？當然「跟大隊」。不過，數十年投資生涯，經歷多次大浪，早早認清股市絕對不能全身投入，尤其不要將「棺材本」全投入在股票身上。

筆者見過最災難性為1973年，恒指點1700插落170點，血染全城，所有投資者，由街市阿嬸到財經專家，無一倖免。

之後，也見過多次一日跌了1,000點。所以，近日又出現千點跌幅。筆者當然不願見，但一早有心理準備——買股票，就可能會如此。

近年周遊四處分享退休理財心得，小弟最在意的，再三叮囑又叮囑上年紀的讀者——切勿將所有錢放在一個「籃」，必須分散投資，尤其要將一半財產鎖死在安穩之處，以防自己手多多胡亂買賣，讓「棺材本」冒險，「分分鐘得個桔」。

投資多元化穩陣為尚

以筆者自己的組合為例，永遠有一半政府年金，確保月月有「糧」出，直至離開世界，毋須擔心這方面出差池，百分百安心。

另外，將一成的財富買銀色債券，肯定每年有4厘息而不需擔心本金任何部分蒸發掉，不似股票。股票投資只佔三成，全買藍籌股中歷史悠久，信譽昭著的本地股，以公用股為主，確保任何時候這些上市公司的市場，絕不會消失，利潤也較有保證。

當九成資產放在穩健投資上，餘下一成財富，就可以放心用來享受人生。到底，「捱」了幾十年才到這個財務自由階段，無理由再「孤孤寒寒」（即慳慳儉儉）。「錢，是賺來洗的」，就令自己物質生活，過得豐盛少少。

投資，有升有跌，「棺材本」一定要保證不會跌不能跌，事關終生幸福也。

 

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

 

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍

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