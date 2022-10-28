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【季前賽籃神卡】Ian、Edan、193第二周登場 捐99元予麥當勞叔叔之家抽限量版Big Mac 籃球

股樓投資 23:32 2022/10/28

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隨着ViuTV原創劇《季前賽》播出後，掀起了全城籃球熱潮，麥當勞同時推出一系列期間限定主題美食，包括「籃」神姜濤最愛的新世代 Big Mac（巨無霸）以及挑戰者陳卓賢（Ian）推薦的新口味 Chicken Big Mac（脆雞巨無霸）亦大受一眾漢堡迷歡迎。

今個星期，麥當勞App除了繼續送上各款期間限定美食優惠外，亦會為粉絲送上第二週「季前賽籃神卡」。下星期一（31 日）起，麥當勞App用戶可憑不同電子優惠券包括「33元歎巨無霸或脆雞巨無霸套餐」或「43元歎巨無霸系列四道菜」，即可獲得隨機派發的「季前賽籃神卡」，本週「季前賽籃神卡」由 Ian，Edan及193接力登場。所有「季前賽籃神卡」數量有限，送完即止。

    點擊圖片放大
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除了兩款新世代漢堡外，麥當勞App亦會送上各款至抵食優惠，讓劇迷追劇儲卡之餘亦可品嘗各款優惠美食！「9元蘋果吉士批」或「15元焦糖燉蛋味麥旋風」。

此外，10月31日起，大家只需成功登記成為麥當勞App用戶並於手機或餐廳內的點餐機掃瞄App內之指定捐款券，捐款99元予麥當勞叔叔之家慈善基金幫助有需要的病童及其家人，即有機會獲得限量版Big Mac籃球！捐款活動會選出100名得獎者，每位得獎者可獲限量版Big Mac籃球乙個！Big Mac籃球盒上更印有姜濤和Ian的簽名，別具收藏 價值，做善事之餘又有機會獲得偶像簽名紀念版籃球。每位合資格的麥當勞App用戶可享一次參加機會及獲奬機會，得獎結果將於11月下旬通過登記電郵公佈。

【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」【見下頁】

另外，麥當勞及PayMe由即日起至11月13日為大家帶來慳上慳優惠，顧客用PayMe於麥當勞餐廳或麥當勞App惠顧滿35元或以上，即獲5元折扣優惠券於下次惠顧時使用。只需在麥當勞餐廳或麥當勞App惠顧滿35元或以上時自動被使用。優惠數量有限，先到先得！

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記者：張以正

 

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