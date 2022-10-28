【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】10月沙漠晚上氣温驟降 烤魚炸魚是桌上佳餚

十月份的沙漠，日夜温差逐漸變化得大，不留意的情況下非常容易生病。

自回到沙漠後，穆罕默德一直又忙著開車接載旅客的工作，沒有時間回家休息，只可留在旅客的帳篷酒店渡宿，繼續工作。

而我獨自留在他的家裏和他家人一起生活；如此，由於剛回來，自己也忙著打掃房間及整理行李，花近數天時間終於完成，身體疲倦不已。

期間，二哥從城外買了沙甸魚回來，而她們烹調方法，一般非炸則燒的方式，就這情況下，連續吃了數餐炸魚及燒魚，喉嚨開始感覺不適，已即時吃藥，希望舒緩喉嚨的痛楚。

這日，穆罕默德趁這兩天沒有工作，回家陪伴；傍晚時，我倆開車到艾芙的咖啡廳閒聊，由於白畫陽光浩熱，汗流浹背，出外時沒有帶被外衣的我，只穿單薄的衣服，太陽下山後初感覺舒適，可惜越夜越寒冷。

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晚上睡覺時，穆罕默德說我像一個火爐，他摸摸我的額頭：你生病了，快起來吃藥。是的，自己也感覺身體像一團火爐。

翌日早上，穆罕默德要求我留在家中休息，但我堅決說沒有病，可以一齊外出，應該精神會好些的。

不久他接了一個來電通知接載旅客，他開心說，我有工作你不用多想外出了，休息吧!

早餐後，他開車離開，原打算開着電腦工作，但已感覺身體十分疲倦，沒有精神做任何事，如事者，病了好幾天，昏睡了幾天。

這次病了，穆罕默德又像爸爸口語教訓，洗澡後不應開着冷氣，但你不聽進入耳，結果冷親，這是沙漠，雖然感覺浩熱，在沒有陽光的照射的地方，容易令人生病的，知道嗎!

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作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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