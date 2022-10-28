  • 25°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 23:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜航運】中遠海控第三季盈利增長急放慢至6%　197億人幣吸母企資產

股市 21:48 2022/10/28

分享：

分享：

【業績｜航運】中遠海控第三季盈利增長急放慢至6%　197億人幣吸母企資產

中遠海控 （01919） 在上交所公布第三季業績，單季營業收入按年增15%至1058億元（人民幣，下同），季度盈利按年增6%至324.6億元，與中遠海控早前盈喜指引一致。在比較基數提高下，中遠海控第三季收入、盈利增長都較上半年大幅減慢。

中遠海控上半年收入按年增長51%，盈利按年增74.5%。若以按季比較，中遠海控第三季收入僅增0.5%，盈利則跌12.5%。

總結首三季，中遠海控9個月收入3165億元，按年增37%；9個月盈利972.1億元，按年增44%，相當於每股盈利6.04元。

中遠海控197億元人民幣吸收母企資產

另外，中遠海控公布，母企中遠海運集團將其持有的上港集團14.93%股份轉讓給公司，交易價格為189.44億元；將其持有的廣州港3.24%股份轉讓給公司，交易價格7.79億元。

中遠海控續指，控股子公司東方海外及中遠海運集運附屬公司分別與南通中遠海運川崎、大連中遠海運川崎簽訂造船協議，以每艘2.3985億美元的價格，共計訂造12艘24,000TEU甲醇雙燃料動力集裝箱船，訂造船舶總價為28.782億美元。

相關文章：

【盈喜】中遠海控盈喜　首3季純利料增43.7%

【航運股業績】中遠海控逆市彈高6%　勁派中期息2.01元人幣　股息率27厘　力保未來3年派息水平

【業績｜航運股】海豐國際跌1%　首九個月收入增59%、集裝箱平均運費升55%

【業績｜航運股】東方海外上季收入增17%至50億美元

編輯：麥德銘

港股 業績公布 航運 中遠海控（01919）

上一篇文章

【美國經濟數據】美國9月PCE物價指數按年升幅維持6.2%　9月成屋簽約銷售指數跌幅超預期

下一篇文章

【Amazon業績】亞馬遜第三季業績符預期、銷售指引惹恐慌　早段跌一成失100美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR守200關　夜期跌16點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR守200關　夜期跌16點（不斷更新）
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【美股市況】道指升逾600點、納指標指齊升逾1.5%　蘋果大升7.5%、亞馬遜跌8%（不斷更新）
【美股市況】道指升逾600點、納指標指齊升逾1.5%　蘋果大升7.5%、亞馬遜跌8%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　中概股指數跌3.6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　中概股指數跌3.6%（不斷更新）
【Amazon業績】亞馬遜第三季業績符預期、銷售指引惹恐慌　早段跌一成失100美元
【Amazon業績】亞馬遜第三季業績符預期、銷售指引惹恐慌　早段跌一成失100美元
【康泰清盤】康泰旅行社母企：因資不抵債　啟動康泰旅行社清盤程序　東瀛遊：優先處理受影響康泰員工的履歷（第二版）
【康泰清盤】康泰旅行社母企：因資不抵債　啟動康泰旅行社清盤程序　東瀛遊：優先處理受影響康泰員工的履歷（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款