▲ 【業績｜航運】中遠海控第三季盈利增長急放慢至6% 197億人幣吸母企資產

中遠海控 （01919） 在上交所公布第三季業績，單季營業收入按年增15%至1058億元（人民幣，下同），季度盈利按年增6%至324.6億元，與中遠海控早前盈喜指引一致。在比較基數提高下，中遠海控第三季收入、盈利增長都較上半年大幅減慢。

中遠海控上半年收入按年增長51%，盈利按年增74.5%。若以按季比較，中遠海控第三季收入僅增0.5%，盈利則跌12.5%。

總結首三季，中遠海控9個月收入3165億元，按年增37%；9個月盈利972.1億元，按年增44%，相當於每股盈利6.04元。

中遠海控197億元人民幣吸收母企資產

另外，中遠海控公布，母企中遠海運集團將其持有的上港集團14.93%股份轉讓給公司，交易價格為189.44億元；將其持有的廣州港3.24%股份轉讓給公司，交易價格7.79億元。

中遠海控續指，控股子公司東方海外及中遠海運集運附屬公司分別與南通中遠海運川崎、大連中遠海運川崎簽訂造船協議，以每艘2.3985億美元的價格，共計訂造12艘24,000TEU甲醇雙燃料動力集裝箱船，訂造船舶總價為28.782億美元。

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編輯：麥德銘