黃埔花園「移民盤」放盤10個月劈價170萬　持貨近4年　帳蝕75萬 

紅磡黃埔花園三房「移民盤」再錄低價成交。美聯物業殷勒麟說，黃埔花園11期10座低層B室，實用面積639平方呎，三房一套間隔，企理實用，放盤約10個月，日前以880萬元易手，創同類型單位今年新低價，實用呎價約13,772元。

殷勒麟透露，據悉單位曾作收租用途，原業主去年有意往外地發展，故於今年一月以1,050萬元放盤，無奈疫情持續，加上近期股市波動，樓市持續調整，經過多番減價後，最終以880萬被區內上車客承接，累積減價170萬元，減幅16%。

據了解，原業主於2018年12月以955萬購入上址，持貨近4年，現帳面蝕75萬元，物業期內貶值約8%。

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