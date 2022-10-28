【日圓匯率】黑田東彥：日央行將繼續實施寬鬆政策　日圓快速波動不利經濟

日本央行在周五（28）的貨幣政策會議之後，決定繼續維持現行大規模貨幣寬鬆政策。日本央行行長黑田東彥重申，該行將繼續實施貨幣政策寬鬆政策，直到通過工資增長實現2%的穩定通脹。

黑田東彥指，日圓疲軟推高商品的進口成本，從而令物價上漲。但日本央行希望看到穩定上升的通脹，並是由工資增長支撐的。央行目標是在工資增長的同時實現2%的通脹目標。他又指，央行不打算在短期內提高利率或退出寬鬆政策。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

黑田東彥又表示，日圓的快速波動對加劇日本企業的不確定性，對經濟不利，匯率穩定對經濟基本面極為重要。他不評論外匯干預政策，因這是財務省的管轄範圍。但黑田東彥承認，政府已採取適當措施應對滙率過度波動。

延伸閱讀：【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點 另推薦10隻首選港股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠