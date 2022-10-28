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【日圓匯率】黑田東彥：日央行將繼續實施寬鬆政策　日圓快速波動不利經濟

環球政經 20:20 2022/10/28

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日本央行在周五（28）的貨幣政策會議之後，決定繼續維持現行大規模貨幣寬鬆政策。日本央行行長黑田東彥重申，該行將繼續實施貨幣政策寬鬆政策，直到通過工資增長實現2%的穩定通脹。

黑田東彥指，日圓疲軟推高商品的進口成本，從而令物價上漲。但日本央行希望看到穩定上升的通脹，並是由工資增長支撐的。央行目標是在工資增長的同時實現2%的通脹目標。他又指，央行不打算在短期內提高利率或退出寬鬆政策。

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黑田東彥又表示，日圓的快速波動對加劇日本企業的不確定性，對經濟不利，匯率穩定對經濟基本面極為重要。他不評論外匯干預政策，因這是財務省的管轄範圍。但黑田東彥承認，政府已採取適當措施應對滙率過度波動。

延伸閱讀：【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點  另推薦10隻首選港股【見下頁

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責任編輯：黃苑筠

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貨幣政策 日圓 通脹 日本 日本央行

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