【廣汽業績】 廣汽第三季多賺逾1.4倍 卻遭瑞信削目標價 股價大跌一成

廣汽集團（02238）公布截至9月底止第三季業績，錄得歸屬股東淨利潤23.1億元人民幣，按年增長144.1%。惟績後遭大行下調目標價，股價即隨大市急挫，低見4.93元，最多跌10.7%，收報4.94元，仍大跌10.5%，成交額2.9億元。

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期內，營業收入315.3億元（人民幣，下同），同比增長51.6%；每股收益23分。今年首三季度累計營業收入799.8億元，同比增加45.1%；淨利潤80.6億元，同比增長52.6%；每股盈利0.78元。

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瑞信發表研究報告指，廣汽集團第三季業績略低於市場預測，儘管銷量按季增25%，純利按季仍跌16%至23億元。該行預計，明年中國汽車行業的整體銷量將在有利的政策退出下取得雙位數跌幅，故下調2023至2024年每股盈測15.8%至30.4%，並調低銷量和利潤率假設，維持予其「跑贏大市」評級，目標價由10.2港元下調至7港元。

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該行又指，集團為廣汽傳祺本土品牌營運和廣汽研發中心的部分車輛相關資產計提了6.6億元的資產減值損失，若剔除減值損失影響，第三季利潤利潤或按季取得正增長。該行指出，集團的投資收入也按季下降12%至38億元，意味着豐田和本田合資企業在第三季面臨利潤率下降。

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記者：郭秀慧