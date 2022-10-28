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【業績｜中資電訊股】聯通首三季多賺21.2%至157億人幣　增速較上半年加快

股市 20:10 2022/10/28

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【業績｜中資電訊股】聯通首三季多賺21.2%至157億人幣　增速較上半年加快

聯通 （00762） 公布前三季度主要財務及運營數據，首9個月營業收入為2,639.78億元（人民幣，下同），按年增8.0%；盈利156.67 億元，按年升21.2%。若以中期業績推算，聯通第3季營收877.17億元，按年增9.2%，純利47.1億元，按年增26.7%。

聯通首3季服務收入為2,396.54 億元，按年增7.8%，當中產業互聯網業務收入為531.50億元，按年增29.9%。

聯通稱，「大聯接」用戶規模再創新高，累計達到8.42億戶， 其中5G套餐用戶達到2.01億戶，推動移動服務收入達到1,273.56億元，按年提升3.3%，而固網寬帶接入收入按年升3.9%至346.42億元。

聯通前三季度，網絡、營運及支撐成本比去年同期上升6.1%，集團稱，主要是由於網絡及相關基礎設施規模擴大。

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編輯：李哲毅

中國聯通（00762） 港股 中資電訊股

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