【大行報告】瑞信下調江西銅業盈測 料銅價有進一步下行風險

江西銅業（00358）第三季淨利潤按年跌14%至13億元人民幣，瑞信表示符合市場預期，認為盈利下跌主要是期內銅價下跌所導致。該行料未來銅價會有進一步下行風險，下調公司2022至2023年各年盈測，並將目標價下調至10.5元。江西銅業周五（28日）收市報8.89元，跌3.5%。

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該行認為由於供應增長超於需求增長，料未來銅價將面臨進一步下行風險，並將今年第四季銅價預測由每噸8,380美元下調至7,500美元。該行料2023至2024年間，全球銅供應過剩將達每年100萬噸。該行下調公司今年至2024年各年盈測分別6.5%、2%及2%，並將其目標價由11.1元下調至10.5元，維持「中性」評級。





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江西銅業股份早前公布截至9月第三季度報告，按中國會計準則，實現營業收入1,129.11億人民幣(下同)，按年增加2.2%；錄得歸屬股東淨利潤12.62億元，倒退13.8%，每股收益37分。今年首三季度累計營業收入錄3,681.59億元，增加9.2%；錄得淨利潤47.28億元，增長4.9%，每股收益1.37元。

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撰文：鄭昊彤