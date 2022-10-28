【TWTR】馬斯克入主Twitter即炒三高層　傳三人可獲逾15億

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）終於完成收購Twitter，他在正式入主Twitter（美：TWTR）後，隨即解僱該公司的行政總裁Parag Agrawal 、財務總監Ned Segal和法務政策主管Vijaya Gadde。據外媒報導，三人可從「黃金降落傘（Golden Parachute）」條款獲得逾2億美元（15.7億港元）。

據《華爾街日報》引述Twitter提交予美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，如果被解僱，馬斯克將有義務向這三個人支付超過2.04億美元。

3名高層擁有大約120萬股Twitter股份，其中一半以上為Vijaya Gadde所擁有，價值3480萬美元。馬斯克需要像購買其他股東的股票一樣，購買這三人約6,500萬美元的股份。

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另外，「黃金降落傘」條款顯示，如果被解僱，這三人將獲得總價值1.275億美元的股票作為遣散費，其中Parag Agrawal獲得的額度最高，為5,900萬美元。

他們還可以獲得一年的工資和健康福利。2021 年，Parag Agrawal的基本工資為62.3萬美元，而Ned Segal和Vijaya Gadde的基本工資為每人60萬美元。因此，Parag Agrawal 、Ned Segal和Vijaya Gadde，分別將獲得7400萬美元、6500萬美元和6600萬美元，總額料達2億美元。

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責任編輯：黃苑筠