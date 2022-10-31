【業績｜內房】萬科插8%　第三季淨利潤少賺約14%

▲ 【業績｜內房】萬科第三季淨利潤少賺約14%

萬科 （02202） 第三季淨利潤按年跌14.4%至48.3億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益後，淨利潤跌14%至47.8億元。季內，營業收入按年升25.3%至1307.6億元。其中，房地產開發業務收入為1169.2億元，按年升26.1%，結算面積升28.1%至951.3萬平方米。

萬科現插8%，報10.42元，創6年低。

首三季營業收入按年升24.4%至3376.7億元，淨利潤升2.2%至170.5億元。期內，來自房地產開發的收入為2958億元，按年升24.8%。

萬科指，首三季淨利潤增速低於收入主因毛利率下滑，近年結算項目地價佔售價的比例上升，毛利率按年下跌3.2個百分點至20.7%，除稅金及附加後的結算毛利率跌至16.5%。

萬科首三季新增融資的平均融資成本為3.73%，綜合融資成本4.06%。截至9月底，有息負債金額為 2,943.2億元，其中78.7%為長期負債，佔比較中期提升1.1個百分點。值得留意是，經營活動產生的現金流量淨額為負41.8億元，去年同期為正12.2億元。

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編輯：袁諾曦