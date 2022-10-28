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【香港寬頻】 香港寬頻全年多賺1.7倍 惟減派末期息至20仙 股價一度急插兩成 創歷史低

股樓投資 19:38 2022/10/28

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香港寬頻（01310）公布截止今年8月底止全年業績，收益按年增長1.4%至116.3億元；純利5.5億元，按年升1.7倍；經調整純利按年升兩成。惟公司減派息，拖累股價一度急跌兩成，低見4.63，收報4.73元，仍大跌18.9%，並創歷史低位，成交額1.4億元。

同場加映﹕【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

香港寬頻宣布，每股末期股息少派47%至20仙，全年股息少派22%至60仙。同時，公司修訂派息政策，目標派息率由過往約9成下調至不少於75%。公司持股管理人及執行副主席楊主光表示，外圍環境風高浪急，因此希望保留資金提前償還債務，亦可更靈活捕捉更多投資、增長機會。他又指，難言新股息政策會維持多久。

【大行報告】 安踏品牌上季零售金額錄中單位數增長 卻遭多間大行下調目標價 股價曾急插一成【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

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記者：郭秀慧

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港股 派息 寬頻 香港寬頻（01310）

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