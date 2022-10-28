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【電動車】歐盟達臨時協議 於2035年起禁售全新燃油車

環球政經 19:35 2022/10/28

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歐洲議會在周四 (27 日)發聲明 ，在有關「2035年前實現道路零排放」的提議，與歐盟談判代表達成一致意見。歐盟將會逐步停售新型柴油、汽油汽車以及貨車。

該提案的主張將新型貨車，以及乘用車的二氧化碳排放量維持在2021年水平，並將有效禁止新型柴油和汽油車。但該提案還要得到歐洲理事會，以及歐洲議會的正式批准才能生效。


【延伸閱讀】【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

布魯塞爾的環保組織「運輸與環境」(T&E) 發表支持言論，稱：「排放碳、製造污染的內燃機日子終於進入倒數了。」

歐洲汽車製造商協會主席兼BMW CEO Oliver Zipse亦表示：「這個意義深遠的決定史無前例。」並補充，「它代表了歐盟現在將成為世界上第一個也是唯一一個實現全電動化的地區。」

歐洲議會指，在2035年底前，產量多於10,000輛新房車或 22,000輛新貨車的小型汽車製造商，或會在提議中獲得減免或豁免。

【延伸閱讀】【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

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撰文：何珊如

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污染 電動車 汽車 柴油 歐洲 歐盟 經濟

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