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【半島酒店母企】大酒店倫敦半島酒店項目超支約20億　預算增至10.2億英鎊

股市 19:08 2022/10/28

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大酒店倫敦半島酒店項目超支約20億　預算增至10.2億英鎊

半島酒店母企大酒店 （00045） 公布，倫敦半島酒店項目進一步超支，工程預算由2019年預計的8億英鎊增加至10.2億英鎊，主要由於新冠疫情影響帶來的施工延誤、酒店的關鍵區域出現重大設計和項目協調等問題、供應鏈問題以及普遍通貨膨脹導致勞工及能源成本高企。

這意味項目將超支約2.2億英鎊（約19.92億港元）。額外的項目成本將繼續由大酒店的貸款融資撥付。倫敦半島酒店項目的預計實際竣工日期和酒店試業日期維持在2023年上半年。

大酒店指，於2020年及2021年，新冠疫情導致勞工人手不足及工地關閉，並延誤了項目的進度，加上酒店的關鍵區域出現重大的設計和項目協調等問題，也造成了嚴重影響。面對種種挑戰，項目團隊與倫敦項目發展經理、工程管理公司、顧問及貿易承辦商緊密合作，力求盡快處理及有效解決問題。儘管多方團隊全力合作，項目進度仍不幸地再次出現延誤，導致項目進一步超支。

倫敦半島酒店項目包括倫敦半島酒店及住宅公寓。

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編輯：袁諾曦

港股 大酒店（00045）

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