【中國女首富】龍湖主席吳亞軍因年齡及身體原因辭任　身家較去年蒸發6成

▲ 【藍籌內房】龍湖主席吳亞軍因年齡及身體原因辭任 身家較去年蒸發6成

藍籌內房龍湖集團 （00960） 發公告指，現時58歲的吳亞軍因個人年齡及身體原因而呈請辭任執行董事、董事會主席等職務，但獲委任為龍湖戰略發展顧問，周五（10月28日）生效。龍湖執董兼首席執行官陳序平將接手董事會主席。據《福布斯》即時富豪榜，吳亞軍現為中國女首富。

吳亞軍在1993年有份創立龍湖，據福布斯即時富豪排行榜，吳亞軍現時身家約72億美元（約561.6億港元），但較2021年時的183億美元（約1427億港元）蒸發60.7%。

吳亞軍將任戰略發展顧問 提供指導意見

吳亞軍辭去提名委員會主席、薪酬委員會委員、環境、社會及管治委員會委員、投資委員會委員及上市規則第3.05條規定之公司授權代表。

龍湖董事會稱，就吳亞軍任期內所作出之寶貴努力及貢獻致以由衷謝意。吳亞軍即日起獲委任為集團戰略發展顧問，在戰略發展及卓越運營方面繼續提供指導意見。

新委任沈鷹、夏雲鵬加入董事局

另外龍湖集團新委任人力資源部總經理沈鷹為執行董事，同時委任吳亞軍家族信託Charm Talent International Limited首席運營官夏雲鵬為非執行董事。

此外，邵明曉將由執行董事調任為非執行董事並辭任投資委員會委員，他會繼續擔任董事會副主席，協助董事會主席確保董事會有效運作等。

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責任編輯：李哲毅