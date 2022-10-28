【珠璣人生@iM網欄】追隨夢想，從「心」出發

如果問我：是甚麽推動我在充滿挑戰的創業之路上堅持走下去？我一定會回答：是一份由心而發對夢想的熱忱和追求。

還記得2005年，我前往意大利參加珠寶展覽時巧遇在當地已有百幾年歷史的朱古力品牌Venchi，走進這間百年老店，我如同置身於一間藝術博物館：歐陸式店鋪格調、復古的產品包裝、天然的朱古力味道……讓我不禁沉醉其中，深深地被它吸引。同時腦海中浮現出一個大膽的想法：把這個品牌引進香港發展！

雖然夢想很美好，但現實一點也不容易。幸運的是經過兩年不斷的爭取，我終於在2007年獲得香港獨家經營權。不過，起步初期我對朱古力行業並不熟悉，既沒有資金，又在沒有人手的情況下，想將品牌打入香港談何容易？懷著滿腔熱情，我親自到酒店cold call，展開了朱古力批發業務。

經過四年的努力，朱古力批發已見雛型，公司才進一步拓展零售業務。並於2011年成功地在海港城開了第一間店鋪 。鑒於我多年來對Venchi 的投入和專注，意大利總公司在2013年邀請我一起成立Venchi HK Ltd 正式成為partner，一起拓展香港市場。

在團隊的共同努力和堅持下，公司循序漸進地在香港擴展，後來更拓展至大灣區。現今共擁有23間分店，成功地把這集合藝術和地中海飲食文化於一體的品牌帶入了廣大市民的生活中。

這一切的推動力，源於當初對朱古力那份簡單而純真的喜愛，想不到竟成就了一番事業。追夢的過程雖然不易，但亦令我有所成長。

品牌旗下所有產品都經嚴格挑選，選用全天然材料，並適合香港人追求健康的要求，既能享受天然可可對身體的益處，又能品嚐到它帶給心靈的滿足。

更貼心的是，品牌為了能讓顧客體驗購買朱古力的過程帶來的喜悅，特別設計由顧客親自挑選自己喜歡的配搭組合，希望顧客能體驗到如孩童時挑選零食的快樂回憶。

在意大利總公司的信任和支持下，我有足夠的空間發揮，有機會推出迎合香港人口味的時令産品，例如我最愛的榴槤味雪糕，想不到大受顧客追捧，令我很有滿足感。

如果説經營品牌有甚麼心得，我覺得最重要是能在眼前的利益和品牌的長遠及持續發展中取得平衡，制定中長遠的市場推廣計劃。另外，店舖的選址對品牌的定位和銷售亦有很大的影響，絕不能輕視，是一門大學問。我相信，堅持信念，不斷嘗試；即使遇到困難，也要保持平常心，並享受其中，一定能有所得著。

作者_王淑筠簡介： 兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

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