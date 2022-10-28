【能源價格】美總統拜登炮轟蜆殼賺取暴利 獲美國能源業協會反擊

蜆殼公司（美：SHEL）周四（２７日）公布第三季財報，其淨利報94.5億美元，獲為有紀錄以來的第二高利潤，但因此遭受美國總統拜登（Joe Biden）炮轟，並要求蜆殼降低汽油價格，但引起美國能源業協會反擊。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

拜登批評，蜆殼今年第三季利潤為去年同期2倍多，而且它還提高了股息，令利潤回到股東手中，而不是流向油站，無助市場降低價格。



拜登的言論隨後獲得能源業協會發言反擊，指油價上升原因為全球能源成本，以及地緣政治不穩定性持續上升，反指華府應推動美國能源生產，以解決供需不匹配問題。

延伸閱讀：【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點 另推薦10隻首選港股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：何珊如